Зеленского призвали провести заседание СНБО из-за вспышки дифтерии

По данным Министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано 20 случаев заболевания дифтерией, из них 18 - в течение октября.

Фракция «Голос» призывает президента Владимира Зеленского провести заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Украине с заболеванием дифтерией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат от партии «Голос», член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина заявила на заседании Верховной Рады.

По словам депутата, сейчас Украина "стоит на пороге возможной эпидемии страшной болезни, которая называется дифтерия".

"Только что нам сообщили, что подтвердились 14 случаев дифтерии у студентов Ужгородского университета. Это очень большая цифра, ведь за этот год имеем уже 20 случаев", - добавила она.

Депутат отметила, что во время прошлой эпидемии дифтерии в Украине заболели 20 тыс. человек, умерли 700.

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Стефанишина подчеркнула, что вакцинация - единственный способ предотвратить инфицирование дифтерией. По ее мнению, в стране необходимо провести мощную информационную кампанию по вакцинации.

"Сегодня 30% детей и 50% взрослых не вакцинированы от дифтерии", - отметила парламентарий и добавила, что каждые 10 лет взрослые должны делать прививки от дифтерии.

"Сегодня мы с фракцией "Голос" обращаемся к президенту Украины для того, чтобы провести специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопросы возможной вспышки дифтерии в Украине и предотвращения этой вспышки", - заявила Стефанишина.

Она добавила, что президенту будет направлено соответствующее обращение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, Центр общественного здоровья Минздрава сообщил, что по состоянию на 28 октября в Украине зарегистрировано 20 случаев заболевания дифтерией, из них 18 - в течение октября. Пять случаев заболевания подтверждены лабораторно в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях.

В центре также отметили, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах.