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Дифтерия в Ужгороде: в город завезли дополнительные вакцины

11:22, 27 октября 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Закарпатский областной центр здоровья.

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Отмечается, что сыворотку от дифтерии доставили из соседних областей: по три флакона дифтерийного антитоксина дали Львовская и Черновицкая области, два - Ивано-Франковск.

Еще 100 флаконов антитоксина, добавили в центре здоровья, приобрела Индия. В настоящее время проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине.

"Если он (препарат - УНИАН) будет соответствовать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород. Сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября с диагнозом «дифтерия» был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета.

22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще два пациента с диагнозом «дифтерия».

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. В этот же день были использованы все восемь имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. Впоследствии в МОЗ Украины приняли решение о перераспределении 20 противодифтерийных флаконов сыворотки для Закарпатья из других регионов Украины.

Как известно, на медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета учатся 1400 студентов-иностранцев, в частности из Индии.

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Теги: #Ужгород#дифтерия#дифтерия в Украине