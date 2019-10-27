Дифтерия в Ужгороде: в город завезли дополнительные вакцины

8 флаконов дифтерийного антитоксина предоставили соседние области.

В Ужгород специальным транспортом доставили сыворотку от дифтерии.

Об этом сообщает Закарпатский областной центр здоровья.

Читайте такжеВ Тернопольской области подтвержден случай заболевания дифтерией

Отмечается, что сыворотку от дифтерии доставили из соседних областей: по три флакона дифтерийного антитоксина дали Львовская и Черновицкая области, два - Ивано-Франковск.

Еще 100 флаконов антитоксина, добавили в центре здоровья, приобрела Индия. В настоящее время проверяется наличие регистрации этого препарата в Украине.

"Если он (препарат - УНИАН) будет соответствовать всем требованиям, то уже 30 октября его доставят самолетом в Ужгород. Сейчас состояние больных дифтерией стабильное, новых случаев заболевания не выявлено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября с диагнозом «дифтерия» был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета.

22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще два пациента с диагнозом «дифтерия».

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали. В этот же день были использованы все восемь имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. Впоследствии в МОЗ Украины приняли решение о перераспределении 20 противодифтерийных флаконов сыворотки для Закарпатья из других регионов Украины.

Как известно, на медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета учатся 1400 студентов-иностранцев, в частности из Индии.