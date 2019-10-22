Доктор Комаровский объяснил родителям, какой должна быть "правильная" ночь с больным ребенком

"Правильная" ночь с больным ребенком требует тщательной подготовки в течение дня.

Принципиальной особенностью человеческих болезней, особенно острых, особенно инфекционных, особенно у детей, является ухудшение состояния в ночное время.

Об этом на своей странице в Instagram написал педиатр Евгений Комаровский. Он подчеркнул, что ребенок не может лечиться самостоятельно.⠀

"Но именно родители ночью хотят спать… Как следствие — в течение нескольких часов ребенок не пьет и дышит ртом, что приводит к ухудшению состояния и утренней госпитализации", - отметил врач.

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По его словам, "правильная" ночь с больным ребенком требует тщательной подготовки в течение дня, и в ходе этой подготовки родители должны четко запланировать свои ночные действия. Лечение ночью не заканчивается, оно ночью не менее актуально, чем днем.⠀

Готовясь к ночи, обратите внимание на следующие принципиальные моменты:

1. Параметры воздуха. Воздухообмен (проветривание). Увлажнитель воздуха.

2. Жидкость для питья (оптимально — средство для пероральной регидратации). Любой ночной плач, всхлип, звук — повод подойти и напоить. Если не просыпается более трех часов — будить и поить. Если нет мочеиспускания более трех часов — будить и поить.

3. Контроль температуры тела. Оптимально — постоянное измерение (современных электронных устройств для этого существует предостаточно). Заранее разобраться с дозами и лекарственной формой жаропонижающих средств.

4. Контроль носового дыхания. Заранее разобраться с солевыми растворами и сосудосуживающими средствами.

5. Решите, кто из взрослых и когда: встает, контролирует температуру, доливает воду в увлажнитель, поит, дает лекарства, капает нос и т. д.

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