Молодая украинка умерла после несложной гинекологической процедуры (видео)

Гистероскопия под общим наркозом была успешной, а женщине стало плохо уже после нее, говорит врач.

В Черновцах после несложной гинекологической процедуры скончалась 37-летняя женщина.

Утром она пошла в больницу, а уже через несколько часов медики позвонили ее родным и сообщили о смерти. Родственники винят в смерти врачей, говорится в сюжете ТСН.

Врачи назвали родным сразу несколько версий смерти Натальи. "Версии - это аллергическая реакция и лопнул легочный тромб. Когда зашел в кабинет лишний раз уточнить, что стало причиной смерти, то сказали: резко упало давление. Две разные версии в течении такого малого отрезка времени", - говорит муж сестры погибшей Виталий Козак.

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Умершей Натальи Винник было 37 лет. По словам родственников, она не имела серьезных проблем со здоровьем. Единственное - не могла забеременеть, а потому и пришла к врачам.

Исполняющий обязанности главного врача уверяет, что все врачи, которые делали операцию – высококвалифицированные. Гистероскопия под общим наркозом была успешной, а женщине стало плохо уже после нее.

"После операции внезапно имела место остановка сердца, в дальнейшем - отек легких. Реанимационные мероприятия были, увы, безуспешными", - говорит и.о. главврача Черновицкого роддома №1 Василий Ринжук.

Что именно вызвало остановку сердца, сейчас выясняют в областном патологоанатомическом бюро, ибо лишь вскрытие тела позволит точно установить причину.

В полиции по заявлению родственников открыли уголовное производство относительно вероятного ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в Черновцах в областной детской клинической больнице умерли сиамские близняшки.