Врач рассказала, что помогает организму бороться с вирусами

Эксперт настаивает, что на сопротивляемость организма вирусам прямо влияет состояние органов пищеварения.

Иммунитет человека и сопротивляемость организма простудам и вирусам зависит от количества микроэлементов, витаминов и полезных веществ, которые поступают с пищей и укрепляют иммунную систему, потому сбой в работе органов ЖКТ может стать причиной чрезмерной болезненности.

Об этом ГолосUA сообщила врач Виктория Савицкая.

Читайте такжеЗа минувшую неделю в Украине корью заболели более 200 человек

«Нарушения работы печени и хронические заболевания не позволяют организму усваивать и эффективно использовать полученные полезные вещества. Поэтому крайне важно привести свою печень в порядок, а в случае имеющихся недугов – нанести визит врачу.

Если хронических болезней печени нет, помочь ей очиститься и наладить работу поможет простой рецепт: утром ежедневно натощак выпивать стакан теплой воды с выжатым в нее лимоном (количество долек определите сами по вкусу).

Для здоровья желудочно-кишечного тракта, - а, к слову, кишечные бактерии способны сами вырабатывать витамины группы В, - нужно употреблять в пищу клетчатку, причем ежедневно. Найти ее можно в отрубях, - подойдут ржаные, гречишные, пшеничные, ячменные и другие. Перед употреблением просто залейте 2-3 столовых ложки горячей водой и дайте настояться около 10 минут», – советует врач.

Для очищения печени и всего организма в целом нужно выпивать в течение дня достаточное количество жидкости – не менее 2 литров. Причем чай, кофе, газировки в этот объем не входят. Часть из необходимого объема жидкости вполне можно заменить несколькими чашечками зеленого чая, в котором содержатся витамины, а также антиоксиданты, замедляющие процесс старения клеток и активно участвующие в их восстановлении.