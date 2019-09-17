В Винницкой области вдвое возросло число отравившихся в школьной столовой

Осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

В Винницкой области до 40 возросло число лиц, отравившихся в школьной столовой

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 14-16 сентября в инфекционное отделение Казатинской райбольницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» были госпитализированы 40 человек (из них 35 детей).

Все госпитализированные употребляли пищу в столовой школы № 2 г. Казатин.

Осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Казатине госпитализировали 21 человека (из них 16 детей), принимавших пищу в школьной столовой.

Ранее сообщалось, что в Казатине госпитализировали 21 человека (из них 16 детей), которые употребляли пищу в школьной столовой.