Украину накрыла волна массовых пищевых отравлений
Во Львовской, Волынской, Черкасской и Одесской областях по состоянию на утро пятницы остаются госпитализированными с пищевыми отравлениями 67 человек.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
Так, в Новояворовской ЦРБ Львовской области находятся на лечении 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане «Фазенда» в с. Наконечное Яворовского района.
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В Волынской области в Любашевский ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них двое детей). Пострадавшие посещали кафе «Олеся» в с. Зализница Любешивского района.
В городской инфекционной больнице г.Черкассы остаются госпитализированными 19 человек (из них 6 детей), которые употребляли полуфабрикаты приобретенные в магазине «Деликат плюс».
В городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 20 человек. Потерпевшие употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района.
Во всех случаях на местах осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.