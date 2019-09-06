Украину накрыла волна массовых пищевых отравлений

Во всех случаях на местах осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.

Во Львовской, Волынской, Черкасской и Одесской областях по состоянию на утро пятницы остаются госпитализированными с пищевыми отравлениями 67 человек.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Так, в Новояворовской ЦРБ Львовской области находятся на лечении 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане «Фазенда» в с. Наконечное Яворовского района.

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В Волынской области в Любашевский ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них двое детей). Пострадавшие посещали кафе «Олеся» в с. Зализница Любешивского района.

В городской инфекционной больнице г.Черкассы остаются госпитализированными 19 человек (из них 6 детей), которые употребляли полуфабрикаты приобретенные в магазине «Деликат плюс».

В городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 20 человек. Потерпевшие употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района.

Во всех случаях на местах осуществляются комплексы противоэпидемических мероприятий.