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В Украине запретили популярное обезболивающее

07:41, 06 сентября 2019
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Под запрет попал &quot;Нимесил&quot; / фото doktorzabota.com

В Украине запретили все серии препарата "Нимесил", который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Речь идет о "Нимесиле" в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия

Отмечается, что из-за того, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины, было принято решение запретить все серии лекарств с этой дозировкой.

Справка. Нимесил – это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антибактериального препарата для лечения пневмонии "Таваник".

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Теги: #Украина#запрет