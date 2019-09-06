В Украине запретили популярное обезболивающее

Было принято решение запретить все серии препарата.

В Украине запретили все серии препарата "Нимесил", который применяют как обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство.

Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Читайте такжеВ Украине запретили популярное лекарство

Речь идет о "Нимесиле" в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия

Отмечается, что из-за того, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины, было принято решение запретить все серии лекарств с этой дозировкой.

Справка. Нимесил – это нестероидный противовоспалительный препарат из разряда сульфонамидов. Применяется как эффективное обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов.

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антибактериального препарата для лечения пневмонии "Таваник".