Доктор Комаровский рассказал, как правильно стирать детские вещи
Известный педиатр Евгений Комаровский затронул тему стирки детских вещей.
В своем Instagram он дал несколько советов о том, как правильно стирать детские вещи.
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Комаровский назвал несколько факторов, которые принципиально изменили отношение к стирке детских вещей. К ним он отнес стиральную машину-автомат, одноразовые подгузники, пеленки, салфетки и детские стиральные порошки.
Эксперт дал несколько полезных советов по поводу стирки детских вещей:
- хорошая стиральная машина-автомат актуальнее в сравнении с обогревателем, комплектом модной одежды, детской коляской. Поэтому важно сначала приобрести правильную стиральную машину, а затем планировать беременность;
- все, что можно не стирать, - не стираем. Все, что может быть одноразовым, - должно быть одноразовым;
- первоочередное внимание уделяем тщательному полосканию;
- для стирки-кипячения используем обычное хозяйственное мыло. Качественный стиральный порошок с биоэнзимами - отличная альтернатива кипячению;
- помните, что остатки моющих средств оказывают на детскую кожу негативное воздействие.