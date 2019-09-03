Массовое отравление в Одессе: врачи обнаружили у больных сальмонеллез

В целом за медицинской помощью обратились более 40 человек. Сейчас в больнице находятся 23 пострадавших.

В Одессе у людей, которые отравились купленной в поселке Авангард шаурмой, выявлен сальмонеллез.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила главный врач Одесской городской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

«На сегодня диагноз установлен, мы получили лабораторные исследования, которые подтверждают, что это сальмонеллез», – сказала она.

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По словам главного врача, с 31 августа по 2 сентября включительно до инфекционной больницы обратился 41 человек. Все ели шаурму, которая была приобретена в одной «точке» 29-31 августа.

«Поступили они с клиникой острой кишечной инфекции – высокая температура, интоксикация, рвота, боль в животе. У всех – в разных сочетаниях. Было госпитализировано 40 человек, один от госпитализации отказался», – сказала Лаврюкова.

Она отметила, что среди пострадавших – десять детей в возрасте от 3-х до 17 лет. Пациенты поступили в состоянии средней тяжести.

По информации Лаврюковой, на данный момент в больнице находятся 23 пострадавших, из них четверо детей. Состояние пациентов – средней тяжести.

Как уточнила главный врач, пока сальмонеллу выявлено в посевах 13 пациентов, анализы остальных исследуются. Однако, по словам Лаврюковой, сегодня можно утверждать, что этот возбудитель инфекционной болезни присутствует в организме всех пациентов, которые употребляли шаурму.

«Инкубационный период любой кишечной инфекции – от двух часов до пяти суток. Зависит от количества съеденной пищи и особенностей организма человека», - пояснила Лаврюкова.

Она также добавила, что летом количество больных с кишечными инфекциями значительно возрастает. В последние дни в Одессе наблюдался значительный рост. В частности, 2 сентября в больницу всего поступило 112 человек, 1 сентября – 95 человек. Из них 80-90% -– с острой кишечной инфекцией.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября полиция открыла уголовное производство по факту массового отравления людей шаурмой в торговом павильоне в поселке Авангард Одесской области. Того же дня на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сообщалось о 37 госпитализированных.