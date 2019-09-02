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В Украине запретили популярное лекарство

07:33, 02 сентября 2019
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Глазные капли "Арутимол" попали под запрет / фото flickr.com/troismarteaux

В Украине запретили продаж и использование офтальмологических капель "Арутимол" 0,25%. Все серии данного препарата аптекам приказано уничтожить или вернуть производителю.

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Соответствующее распоряжение обнародовала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Так, запрещается реализация, применение и хранение всех серий препарата "Арутимол", капли глазные, раствор 2,5 мг/мл по 5 мл в флаконе-капельнице Bottelpack, по 1 флакону-капельнице в картонной коробке. Производителем является Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия.

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антибактериального препарата для лечения пневмонии "Таваник".

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Теги: #Украина#запрет