У Зеленского планируют ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году

Основатель клиники «Борис» и внештатный советник президента Михаил Радуцкий отметил, что сосредоточится на работе в парламенте и разработке необходимых для медицинской отрасли законопроектов.

Новоизбранный депутат от «Слуги народа», основатель клиники «Борис» и внештатный советник президента Михаил Радуцкий заявил о намерении президентской команды ввести обязательное медицинское страхование в Украине в 2021 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в Киеве.

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На вопрос, каким образом в партии «Слуга народа» планируют улучшать медицинскую сферу в стране, Радуцкий заметил: «Чтобы что-то улучшать, надо что-то иметь».

«Мы считаем, что на сегодняшний день старая система фактически разрушена. Новую начали строить, но очень медленно, и не всегда в том направлении. Но то, что было, оно уже разрушено, и не предыдущим правительством, а многими правительствами. На сегодняшний день ни в коем случае не надо ничего останавливать, но надо исправлять некоторые ошибки и двигаться вперед», - убежден он.

Относительно реформирования первичного звена системы здравоохранения Радуцкий отметил, что институт семейных врачей - «это лишь одна из тысяч составляющих».

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«Наша цель - в 2021 году ввести в Украине полноценное обязательное медицинское страхование», - подчеркнул он.

Радуцкий также подтвердил, что президент Владимир Зеленский предлагал выдвинуть его кандидатуру на должность министра здравоохранения, но он отказался.

«Мне предлагалось (возглавить министерство здравоохранения - УНИАН), президент очень настойчиво предлагал, но я считаю, что больше пользы принесу именно в парламенте, потому что сегодня работа министерства без принятия нормальных законов невозможна», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве не будут запрещать невакцинированным детям посещать учебные заведения.