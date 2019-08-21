В Одессе врача обвиняют в смерти девушки во время пластической операции

Медик не учел особенностей организма 21-летней пациентки и ввел не те препараты.

В Одессе объявлено подозрение врачу-анестезиологу, из-за халатности которого во время пластической операции умерла женщина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«Прокуроры Одесской местной прокуратуры № 3 сообщили о подозрении медику за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки», - сообщили в ведомстве.

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Установлено, что в мае 2017 года во время проведения операции в медицинском центре пластической хирургии 21-летняя пациентка умерла из-за введения врачом-анестезиологом несоответствующего препарата. Эти лекарства вызвали патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии (угрожающее жизни повышение температуры тела).

В пресс-службе уточнили, что о подозрении медику сообщено в пятницу, 16 августа.

«В ходе расследования установлено, что врач не собрал всесторонний анамнез, в частности, о непереносимости пациенткой препаратов. Кроме того, не была учтена информация о ранее перенесенной операции и особенностях течения наркоза», - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Портофранковского отделения полиции (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

В полиции УНИАН уточнили, что ЧП имело место в клинике «Моцарт».