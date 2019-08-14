На Закарпатье после свадебного пира в больницу попали 29 человек

Среди госпитализированных - восемь детей.

В Закарпатской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на протяжении 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, в том числе 8 детей.

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Все госпитализированные 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане «Семейный уют» в с. Слобода Береговского района. Всего в заведении питания находились 190 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в больницу из-за отравления госпитализированы 12 человек, в том числе трое детей.