На Закарпатье после свадебного пира в больницу попали 29 человек
09:19, 14 августа 2019Страна
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Среди госпитализированных - восемь детей.
Еда со свадьбы уложила на больничные койки почти 30 людей / фото УНИАН
В Закарпатской области с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на протяжении 12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 29 человек, в том числе 8 детей.
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Все госпитализированные 10 августа употребляли пищу на свадьбе в ресторане «Семейный уют» в с. Слобода Береговского района. Всего в заведении питания находились 190 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в больницу из-за отравления госпитализированы 12 человек, в том числе трое детей.
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