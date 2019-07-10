Названы девять признаков психически здорового человека

Различные виды интересов привлекают внимание психически здорового человека.

Здоровый человек – это не просто отсутствие психических заболеваний, это и позитивное восприятие. Мысли такого человека, а также чувства и мечты гармонично функционируют для достижения общей цели.

Это означает, что такой человек способен воспринимать реалии жизни, рассказал психотерапевт Сергей Кистенив, передает "Здоровье 24".

Другие определения психического здоровья относятся к таким способностям, как принятие решений, принятие на себя обязанностей, согласно своих способностей, и тому подобное.

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Девять признаков психически здорового человека

1. Психически здоровый человек может менять свою жизнь.

2. Он имеет чувство личной значимости, чувствует себя достойным и важным.

3. Решает свои проблемы в большинстве собственными усилиями и самостоятельно принимает решения.

4. У него есть чувство личной безопасности, и он чувствует себя в безопасности в группе, демонстрирует понимание проблем и мотивов других людей.

5. У психически здорового человека есть чувство ответственности.

6. Он может дать и принять любовь.

7. Он живет в мире реальности, а не фантазий.

8. Он проявляет эмоциональную зрелость в своем поведении и развивает способность терпеть разочарование и неприятности в своей повседневной деятельности.

9. Психически здоровый человек имеет различные интересы и в целом живет сбалансированной жизнью на работе и вне ее.