Супрун рассказала об опасном "убийце" времени и здоровья украинцев

Чрезмерный просмотр телевидения влияет на ощущение социальной изолированности, одиночества и может усиливать симптомы депрессии.

Для большинства из нас просмотр телевизора означает сидение на диване в течение длительного времени, что повышает риски сердечных-сосудистых болезней, диабета 2 типа, некоторых видов рака и преждевременной смерти.

В то же время длительный просмотр телевизора имеет и негативные последствия для психического здоровья, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Просмотр телевизора в течение трех часов в день (даже не принимая во внимание количество физической активности) связано с высоким уровнем преждевременной смертности", - привела глава Минздрава первый аргумент.

Кроме того, в одном из исследований выяснили, что люди, которые смотрят телевизор больше трех часов в день, имели в два раза более высокие риски преждевременной смерти по сравнению с теми, кто смотрел менее 1 часа. Интересно, что сравнивали не только сидение перед телевизором, но и вождение автомобиля и сидячую работу за компьютером. Только в случае с телевизором риски преждевременной смерти были столь высоки.

"Есть исследования, которые указывают, что каждый час просмотра телевизора после 25 лет уменьшает продолжительность жизни почти на 22 минуты", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, риски появления диабета 2-го типа и ожирения с ежедневным сидением перед телевизором по меньшей мере в течение двух часов растут на 23% и 14% соответственно.

Читайте такжеКак быстрее уснуть: Супрун дала шесть советов украинцам

"Вместе с низким уровнем физической активности привычка смотреть телевизор влияет и на когнитивные навыки в будущем — замедление скорости обработки информации и запоминания. Сочетание малоподвижности и просмотра телевизора около трех часов в день — одна из самых разрушительных комбинаций для работы мозга", - отметила и.о. главы Минздрава.

Также из-за чрезмерного просмотра телевизора могут возникать проблемы с засыпанием и нехваткой сна. Это происходит из-за того, что синий свет экранов препятствует выделению гормона мелатонина, который способствует засыпанию.

"Просмотр телевидения влияет на наше настроение. Особенно это касается новостей. Плохие новости негативно влияют на настроение и способствуют воспроизводству негативных эмоций. Такая смена настроения усиливает личные заботы, даже когда они не имеют прямого отношения к новостям, которые транслируются", - отметила Супрун.

Просмотр телевидения выглядит очень привлекательно, ведь не нужно никуда ехать, одеваться, находить компанию, планировать заранее, тратить энергию, делать любую работу или платить за что-либо. Все можно сделать прямо дома.

Во время просмотра телевизора мы склонны значительно реже вставать, чем за любым другим сиденьем. А также употреблять малопитательную и неполезную пищу.

Как сделать просмотр телевизора более безопасным для здоровья:

- регулярно вставайте и двигайтесь;

- не делайте просмотр телевизора оправданием, чтобы поесть нездоровую пищу, выбирайте более полезные снэки или вообще избегайте любой пищи перед телевизором;

- заботьтесь о своей информационной гигиене. Будьте более открытыми к иным взглядам, анализируйте информацию, сопоставляйте факты и мыслите критически.