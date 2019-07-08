Магнитная буря в июле обрушится на Землю: названа дата метеоудара
Самая мощная магнитная буря в июле 2019 года ожидается 15-го числа. В этот день желательно дольше находится на улице, уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.
Как магнитные бури влияют на здоровье:
- многие страдают от бессонницы или сонливости;
- резко ухудшается самочувствие;
- появляется необоснованная раздражительность;
- некоторые испытывают головную боль;
- метеозависимые страдают от скачков давления;
- многие могут почувствовать апатию.
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Как защитить себя от влияния магнитных бурь:
- откажитесь от вредной пищи, не переедайте;
- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды;
- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;
- все сложные задачи отложите на потом;
- в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;
- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;
- не поленитесь прогуляться незадолго до сна;
- откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.