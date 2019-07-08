Магнитная буря в июле обрушится на Землю: названа дата метеоудара

Держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться.

Самая мощная магнитная буря в июле 2019 года ожидается 15-го числа. В этот день желательно дольше находится на улице, уменьшить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций.

Как магнитные бури влияют на здоровье:

- многие страдают от бессонницы или сонливости;

- резко ухудшается самочувствие;

- появляется необоснованная раздражительность;

- некоторые испытывают головную боль;

- метеозависимые страдают от скачков давления;

- многие могут почувствовать апатию.

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Как защитить себя от влияния магнитных бурь:

- откажитесь от вредной пищи, не переедайте;

- кофе замените мятным чаем и пейте побольше воды;

- не пейте алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет;

- все сложные задачи отложите на потом;

- в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна;

- держите под рукой прописанные врачом лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться;

- не поленитесь прогуляться незадолго до сна;

- откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.