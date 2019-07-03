Доктор Комаровский объяснил, нужно ли заставлять ребенка пить воду (видео)

Если малыш понимает, что при помощи истерики он сможет получить сладкий сок, а не воду, то именно так и будет происходить.

Доктор, кандидат медицинских наук Доктор Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить воду.

Об этом именитый педиатр сообщил на своей странице в Instagram. Он объяснил, что если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить воду.

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А если малыш понимает, что при помощи истерики он сможет получить сладкий сок, то именно так и будет происходить.

"Конечно же, ваш ребенок, глядя в ваши добрые глаза, прекрасно знает, что, отказавшись от воды и устроив истерику, он получит от вас замечательный сладкий сок. Поэтому он воду и не пьет", - заявляет Комаровский.

"Поэтому вы уже сейчас должны понимать, что, заменяя воду сладкими напитками, вы наносите прямой вред здоровью вашего ребенка", - подытожил доктор.

Ранее Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от дороги и моется дождями.