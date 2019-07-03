Доктор Комаровский объяснил, нужно ли заставлять ребенка пить воду (видео)
Вопрос: ⠀ Сыночку моему 1.4. Он совершенно не хочет пить обычную простую воду. Нужно ли его заставлять пить? ⠀ Ответ: ⠀ Если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить. То есть ваша задача всегда предлагать ребенку жидкость. Другой вопрос в том, что, если ребенок отказался от воды, а вы тут же прибежали с компотом или соком, то он и дальше будет отказываться. Поэтому вы уже сейчас должны понимать, что, заменяя воду сладкими напитками, вы наносите прямой вред здоровью вашего ребенка. Поэтому, конечно же, ваш ребенок, глядя ваши добрые глаза, прекрасно знает, что, отказавшись от воды и устроив истерику, он получит от вас замечательный сладкий сок. Поэтому он воду и не пьет. Что делать? Не давать ему альтернативы, давать то, что надо. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #питье #жажда #вода #жидкость
Доктор, кандидат медицинских наук Доктор Комаровский рассказал, можно ли заставлять ребенка пить воду.
Об этом именитый педиатр сообщил на своей странице в Instagram. Он объяснил, что если у ребенка будет реальная жажда, он обязательно будет пить воду.
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А если малыш понимает, что при помощи истерики он сможет получить сладкий сок, то именно так и будет происходить.
"Конечно же, ваш ребенок, глядя в ваши добрые глаза, прекрасно знает, что, отказавшись от воды и устроив истерику, он получит от вас замечательный сладкий сок. Поэтому он воду и не пьет", - заявляет Комаровский.
"Поэтому вы уже сейчас должны понимать, что, заменяя воду сладкими напитками, вы наносите прямой вред здоровью вашего ребенка", - подытожил доктор.
Ранее Евгений Комаровский сообщил, что детям можно есть немытые ягоды с дерева, которое растет вдали от дороги и моется дождями.