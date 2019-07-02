Супрун рассказала, как и где можно заразиться столбняком

Бесплатно вакцинироваться от столбняка могут и дети, и взрослые.

Вакцинироваться против столбняка нужно всем, ведь это — единственный способ предотвратить болезнь. Тем более, что риски заразиться летом очень растут.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она напомнила, что столбняком можно заразиться, когда споры бактерий, которые вызывают болезнь, попадут в рану или порез, через укус животного или через порезы острыми предметами и обломками древесины. Чаще всего эти бактерии живут в почве и кишечном тракте животных.

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"Симптомы могут появиться с 3 по 21 день после заражения. Это могут быть спазмы мышц лица, в частности — сжатие челюстей, выпученные глаза, мышечные спазмы (часто в желудке), судороги мышц спины, болезненное напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, затруднения дыхания, головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение давления и учащенное сердцебиение", - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Супрун подчеркнула: если человек не получит медицинскую помощь, вероятность смерти от столбняка почти стопроцентная. Поэтому при появлении первых симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу. Даже с медицинской помощью риски смерти от столбняка достаточно высокие — от 10 до 70%. В основном это зависит от лечения, возраста человека и его состояния здоровья.

И.о. главы Минздрава отметила, что по календарю профилактических прививок, дети от столбняка должны быть привиты в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет. В дальнейшем нужно ревакцинироваться от болезни каждые 10 лет. Потому что примерно на такое время прививка формирует иммунитет к болезни. Бесплатно вакцинироваться от столбняка могут и дети, и взрослые.

"Если вы переболели столбняком, вакцинироваться все равно необходимо. После этой болезни иммунитет быстро проходит, и есть вероятность повторного заражения", - пишет Супрун.

Напомним, на Львовщине 12-летний мальчик упал на улице и поцарапал колени. Через 20 дней после этого его госпитализировали в больницу и диагностировали столбняк. Прививки против столбняка у ребенка не было.