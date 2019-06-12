Супрун "восстала" против обуви на высоких каблуках

Исследования связывают ношение высоких каблуков с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риском травмироваться.

Много людей считают, что высокие каблуки — это важный атрибут женственности и красоты. Вы можете носить их, если вам комфортно физически и психологически, а обувь при этом имеет хороший супинатор и не давит.

Но длительное ношение обуви на высоких каблуках может причинить вред здоровью ног и спины, поэтому чередуйте красивое с удобным, советует на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Что же не так с высокими каблуками?

1. Исследования связывают ношение высоких каблуков с повышенным риском возникновения наростов, мозолей, боли в мышцах и риском травмироваться. В то же время высокие каблуки повышают уверенность в себе.

2. Высокие каблуки могут менять механику ходы. Если носить их постоянно, это приводит к увеличению жесткости ахиллова сухожилия и сокращение икроножных мышц.

3. Хотя, как ни странно, исследователи указывают, что ношение высоких каблуков может укрепить мышцы голеней сначала — в течение 1-3 лет.

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4. Ношение высоких каблуков может плохо повлиять на колени, увеличивается риск появления дегенеративных изменений в суставах и появления остеоартроза.

5. На высоких каблуках значительно увеличивается давление на стопы. Чем выше каблук, тем сильнее давление. К примеру, ношение каблуков высотой в 7,5 см повышает давление на переднюю часть стопы на 76%.

6. Высокие каблуки увеличивают риски появления вальгусной деформации стопы — когда кость большого пальца стопы выходит из сустава, а пальцы соединяются. К факторам риска, которые могут способствовать появлению “косточки”, входит также ношение слишком узкой обуви, ревматоидный артрит и наследственность.

7. Высокие каблуки могут способствовать возникновению боли в спине.

Как уменьшить риски от ношения высоких каблуков:

1. Регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц.

2. Выбирайте просторную обувь, а не узкие модели. Слишком узкая может вызвать врастание ногтей. Чтобы этого избежать, во время выбора обуви стоит иметь с собой вырезанную картонку, которая повторяет форму вашей ступни. Если она не влезает в обувь — такую обувь лучше не брать.

3. Помните, что чем больше вес, тем большая сила действует на ступни, а именно на пальцы. Именно поэтому беременным женщинам на позднем сроке советуют воздержаться от ношения каблуков — это может деформировать ступню.

4. Если вы склонны к отекам, то узкая обувь рано или поздно начнет пережимать сосуды и может натереть ногу до крови.

5. Носите сменную обувь. Неудобная обувь уменьшает желание выходить на прогулки. А нам нужно ежедневно ходить пешком в быстром темпе, чтобы избежать гиподинамии, варикоза и даже уменьшить риск деменции. Здесь пригодится сменная обувь каблуки для работы, кроссовки для города.