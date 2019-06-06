Доктор Комаровский рассказал, когда опаснее всего находиться на солнце

Врач советует не забывать о солнцезащитном креме.

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что самые опасные часы для пребывания на солнце — с 10:00 до 16:00.

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В опасный промежуток времени желательно находиться в помещении, написал педиатр на своей странице в Instagram.

По его словам, если с 10:00 до 16:00 необходимо выйти из помещения, то обязательно используйте солнцезащитный крем, надевайте легкую одежду с длинным рукавом и держитесь в тени.

Ранее доктор Комаровский ответил на вопросы родителей о том, стоит ли ребенку с контагиозным моллюском посещать бассейн и не заразно ли это для других детей.