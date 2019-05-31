Диетолог назвала идеальный завтрак

Белковая пища на завтрак помогает контролировать уровень сахара в течение дня.

По словам диетолога Оксаны Скиталинской, иногда завтрак можно пропустить, но не стоит это делать ежедневно, потому что есть данные, что регулярный пропуск завтрака увеличивает риск атеросклероза и риск диабета на 55%.

По ее словам, яйцо - золотой стандарт белка высокого качества. Белковая пища на завтрак помогает лучше контролировать уровень сахара в течение дня, пишет Скиталинская для "Нового времени".

Яичный желток — богатый источник фосфолипидов, которые являются эликсиром здоровья и молодости для мозга, и для всего организма.

Читайте такжеНазваны пять продуктов, разрушающих женское здоровье

Для любителей утреннего и не только кофе тоже есть хорошая новость: кофеин является естественным ингибитором(замедлителем) «молекулы старения» mTOR. Ежедневное употребление кофе снижает смертность от различных причин. Есть данные, что кофе помогает защитить ДНК от разрывов и уменьшает системное воспаление в организме, отметила диетолог.

Также она советует есть зерновые, являющиеся источником пищевых волокон (клетчатки). 90 граммов клетчатки уменьшает общую смертность на 17%, а также сердечно-сосудистую и онкосмертность.

Ягоды, в свою очередь, наполнены фитонутриентами, витамином С, нежным пектином, питающим и оздоравливающим микробиом и положительно влияющим на мозг.

Также Скиталинская советует есть зелень, которая является богатым источником фолатов, которые не только защищают сосуды от атеросклероза, разрывов, инсультов и инфарктов, но и ДНК от повреждений и мутаций. Листовая зелень содержит витамин К, защищающий сосуды от кальцификации.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила мифы о заменителях сахара.