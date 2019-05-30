Невакцинированный ребенок не может ходить в детсад - решение суда

Верховный суд решил, что индивидуальный интерес человека (отказ от прививки) нельзя ставить выше общего интереса общества.

Запрет посещать детский сад невакцинированному ребенку – нарушение прав? "Нет" – окончательно решил Верховный суд Украины.

Иск матери, которая отстаивала свое право отводить в дошкольное учебное заведение ребенка без обязательных прививок (столбняк, дифтерия, коклюш и т. п), не удовлетворен, сообщает "УП.Життя".

Эта история началась в июне 2016 года, когда в суд обратилась мать непривитого ребенка с требованием не чинить препятствия ее ребенку в получении дошкольного образования.

Сначала ее иск был удовлетворен решением Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

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В 2017 году дошкольно-учебное заведение подало апелляционную жалобу, которая была удовлетворена.

Решение суда первой инстанции было отменено и принято новое решение, которым в удовлетворении иска отказано.

Верховный суд в 2019 году решил, что индивидуальный интерес человека (отказ от прививки) нельзя ставить выше общий интерес общества – не болеть инфекционными болезнями.

В постановлении говорится, что задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное обучение и интересами других детей.

Похожее дело рассматривал Европейский суд по правам человека.

В 2012 году в деле "Соломахин против Украины" он решил, что обязательна прививка как принудительная медицинская мера является вмешательством в гарантированное пунктом 1 статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод право на уважение частной жизни человека, что включает в себя физическую и психологическую неприкосновенность личности.