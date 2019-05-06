Доктор Комаровский предупредил родителей маленьких детей о серьезной ошибке (видео)

Эксперт разрушил миф о детской аллергии на животных.

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о детской аллергии на животных.

Соответствующую запись эксперт опубликовал на своей странице в Instagram.

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По словам Комаровского, основной ошибкой является то, что родители пытаются спрятать ребенка от собак либо кошек, чтобы избежать проблем. Однако это - неверное решение.

"Если вы имеете, например, аллергию на собаку и решили, что если ребенок до пяти лет не увидит собак, то у него не будет такой проблемы - это страшная ошибка", - отметил врач.

Он советует показать детям домашних животных как можно раньше, чтобы формирующаяся иммунная система ознакомилась с потенциальным аллергеном и реагировала на него, как на привычное нормальное явление.

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