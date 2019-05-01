"Пакет малыша" дарят родителям во время выписки матери из роддома.

В Украине с сентября 2018 года около 170 тысяч семей получили «Пакеты малыша».

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.

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«Каждая мама после рождения ребенка получает «Пакет малыша». Здесь есть все необходимое на первые месяцы жизни: пеленки, подгузники, одежда, присыпки. Чтобы получить такой набор, не нужно куда-то ехать или что-то доплачивать. «Пакет малыша» дарят родителям во время выписки из роддома», - отметил он.

Премьер сообщил, за время существования программы уже около 170 тысяч семей получили пакеты малыша.

Как сообщал УНИАН, правительственная инициатива «Пакет малыша» - это пилотный национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года.

Указанная помощь предоставляется всем семьям, в которых рождаются дети.