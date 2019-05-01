В Украине с сентября 2018 года около 170 тысяч семей получили "Пакеты малыша"
В Украине с сентября 2018 года около 170 тысяч семей получили «Пакеты малыша».
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.
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«Каждая мама после рождения ребенка получает «Пакет малыша». Здесь есть все необходимое на первые месяцы жизни: пеленки, подгузники, одежда, присыпки. Чтобы получить такой набор, не нужно куда-то ехать или что-то доплачивать. «Пакет малыша» дарят родителям во время выписки из роддома», - отметил он.
Премьер сообщил, за время существования программы уже около 170 тысяч семей получили пакеты малыша.
Как сообщал УНИАН, правительственная инициатива «Пакет малыша» - это пилотный национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года.
Указанная помощь предоставляется всем семьям, в которых рождаются дети.