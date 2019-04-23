Появились подробности скандала в реанимации Киева с издевательствами над ребенком (видео)

Девочке якобы закрыли рот и кричали на нее, когда ставили катетер.

Мать годовалой девочки Эммы обвиняет врачей столичной больницы в жестоком обращении с ее дочкой. В больнице подобное отрицают, но их теперь проверит полиция.

Женщина вспоминает, как ее дочь забрала медсестра в реанимацию, чтобы там установить катетер, а саму Валерию в манипуляционную вместе с ребенком не пустили. Мама утверждает, что услышала крики ребенка через двери, говорится в сюжете ТСН.

"Она резко затихла. И резко снова начала очень сильно кричать", - говорит Валерия Квасневская. С ее слов, она слышала мужской голос: "Рот закрой, тварь! Я сказал – закрой рот!".

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Женщина начала звонить в домофон и требовать впустить ее внутрь. "Через пять минут мне ребенка вынесли абсолютно без каких-либо эмоций. Он лежал на руках у этой медсестры. Я у нее четко спросила: кто кричал? Она сказала: это не я", - рассказывает мама девочки. После того она почти 12 часов пытались установить фамилии врачей со смены, с семьей и юристом обратились к главному врачу – тот пояснил, что ему передали об отсутствии просьб пройти вместе с ребенком в реанимацию и отрицали любое издевательство над ребенком.

В Министерстве здравоохранения напоминают, что существует специальный приказ, который позволяет родственникам присутствовать в реанимации. Запретить можно лишь тогда, когда пациенту делают манипуляцию. "Один человек может находиться круглосуточно, не более двух человек могут одновременно находиться у одного пациента", - пояснил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка.

В больнице уверяют, что в реанимацию пускают, а мать Эммы просто не высказывала желания зайти, а к манипуляционной от входа более 15 метров, поэтому услышать что-то точно невозможно. "Ребенка укололи дважды. Ребенок во время установки, безусловно, периодически плакал, когда ребенка держали. Когда вводили в вену, дважды делались эти уколы, точно так же через какое-то время ребенок успокаивался", - убеждает заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии детской городской больницы №1 Николай Трикаш. Медики утверждают, что никаких обид, крика или физического давления не было.

Мать маленькой пациентки оставила сообщение в соцсети, которое набрало уже 12 тысяч репостов. Папа девочки написал заявление в полицию, там открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником и проводят проверку.