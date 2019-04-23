Корь "косит" украинцев: с начала года заболели почти 42 тысячи, 15 человек умерли

От осложнений кори умерли 15 человек.

С начала года в Украине корью заболели 41640 человек: 19 271 взрослых и 22 369 детей, от осложнений кори умерли 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 16-й недели 2019 года корью заболела 2141 человек – 1 106 взрослых и 1 035 детей. Прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - говорится в сообщении.

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Также, как отмечается, с 12 по 18 апреля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (290 больных - 216 взрослых и 74 ребенка), Тернопольской (219 - 57 взрослых и 162 ребенка), Киевской (187 - 116 взрослых и 71 ребенок), Львовской (161 - 41 взрослый и 120 детей) областях, и в г.Киеве (170 - 88 взрослых и 82 ребенка).

"С начала года (с 28 декабря 2018 до 18 апреля 2019) корью заболели 41 640 человек – 19 271 взрослый и 22 369 детей. От осложнений кори умерли 15 человек", - добавили в Минздраве.