Врач объяснила, как часто можно пить обезболивающие

Если вы не помните, как часто принимаете обезболивающее – отмечайте в календаре дни приема таблеток в течение месяца.

Простые обезболивающие, состоящие из одного действующего вещества (парацетамол, нурофен, аспирин, найз), нельзя пить чаще 15 дней в месяц (примерно 3 дня в неделю).

Комбинированные анальгетики, состоящие из нескольких действующих веществ (цитрамон, ибуклин, солпадеин, пенталгин), а также триптаны (суматриптан, элетриптан) нельзя пить чаще 10 дней в месяц (примерно 2 дня в неделю), рассказала "Здоровью 24" врач-невролог Елена Гайворонская.

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Что будет, если принимать обезболивающие чаще?

В таком случае существует высокий риск развития особенно неприятного головной боли – абузусной, когда именно обезболивающее провоцирует головную боль. Получается замкнутый круг: боль – обезболивающее – боль. Лечить абузусную головную боль очень трудно.

Если вы не помните, как часто принимаете обезболивающее – отмечайте в календаре дни приема таблеток в течение месяца. Более 10-15 дней – необходимо обратиться к врачу, который имеет опыт работы с абузусной головной болью.

Продолжительность приема

Длительный (месяцы, годы) и частый прием обезболивающих может негативно влиять на разные органы, вызывая нарушения работы печени, почек, желудочно-кишечного тракта (вплоть до смертельных кровотечений).

Что делать, если голова болит на протяжении нескольких месяцев или лет?

Во-первых, можно облегчить состояние без лекарств (сон, отдых, физическая активность, благоприятное эмоциональное состояние).

Во-вторых, существуют специальные препараты, которые применяются при хронической боли, например, при хронической мигрени используют бета-блокаторы, антидепрессанты, противосудорожные. Таблетки подбирает врач, самолечение недопустимо!