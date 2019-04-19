На Закарпатье 13-летняя девочка тяжело отравился кокаином и алкоголем

Алкоголь и наркотики ребенок якобы употреблял в кругу сверстников.

В Мукачево 13-летняя девочка тяжело отравилась алкоголем и наркотиками.

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"Поступило сообщение о 13-летнем ребенке, который в тяжелом состоянии сотрудниками полиции был доставлен в областную детскую больницу Мукачево. В крови девочки, которой диагностировали алкогольное отравление тяжелой степени, обнаружено наркотическое вещество - кокаин", - рассказали в службе по делам детей исполнительного комитета городского совета.

Отмечается, что алкоголь и наркотики ребенок якобы употреблял в кругу сверстников.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и людей, которые продали детям алкоголь и наркотики.

В реанимации девочке промыли желудок, а потом перевели в инфекционное отделение. Состояние подростка - удовлетворительное, сообщает местный сайт Mukachevo.net.

Как сообщалось, в Чернигове 11 апреля от употребления неизвестного вещества умер подросток.