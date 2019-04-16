"Вой сирен пронзил весь город": в Киев прибыл борт с раненными на Донбассе бойцами (видео)
16:20, 16 апреля 2019Страна
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Раненых военных привезли в военный госпиталь Киева.
"Скорые" пронеслись по Киеву / Скриншот
В столицу прибыл борт с раненными на Донбассе украинскими бойцами.
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Об этом сообщили в Facebook "Волонтерская сотня Госпиталь" и опубликовали видеозапись, на которой "скорые" едут по городу.
"Киев, военный госпиталь. Сегодня к нам прилетели наши раненые защитники. Вой сирен пронзил весь город! Им нужна наша помощь и молитвы!", - говорится в сообщении.
Также в группе привели перечень необходимых раненым защитникам вещей.
Ранее в Днепре в больнице имени Мечникова скончался 20-летний парамедик Николай Волков с позывным "Смурфик".
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