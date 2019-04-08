цей матеріал доступний українською

В Украине запретили популярный антисептик

17:15, 08 апреля 2019
Страна
820 0
Запрещена одна серия антисептика / фото livestrong.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию дезинфицирующего препарата "Этанол 96".

Читайте такжеВ Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

Речь идет об "Этаноле 96", растворе для внешнего применения 96% по 100 мл во флаконах, серия 051016. Производитель - ЧП "Килафф", Украина.

Отмечается, что временный запрет установили из-за срочного сообщения от Гослекслужбы в Ривненской области.  Этанол 96 входит в группу препаратов-антисептиков. 

Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#запрет