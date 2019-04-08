В Украине запретили популярный антисептик
17:15, 08 апреля 2019Страна
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"Этанол 96" применяется в качестве дезинфицирующего средства.
Запрещена одна серия антисептика / фото livestrong.com
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию дезинфицирующего препарата "Этанол 96".
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Речь идет об "Этаноле 96", растворе для внешнего применения 96% по 100 мл во флаконах, серия 051016. Производитель - ЧП "Килафф", Украина.
Отмечается, что временный запрет установили из-за срочного сообщения от Гослекслужбы в Ривненской области. Этанол 96 входит в группу препаратов-антисептиков.
Ранее Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат".
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