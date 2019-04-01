Диетолог объяснила, чем полезна капуста

В капусте есть много клетчатки и витамина С, отметила врач.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что капуста содержит много полезных веществ, в частности, в ней есть фолиевая кислота, которая снижает риск гипертонической болезни, инсульта и инфаркта.

Капуста, и вообще крестоцветные (капустные), — очень полезные овощи, они содержат большое количество клетчатки, много витамина С, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

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По ее словам, также в капусте есть вещество сульфорафан, которое усиливает детоксикационную функцию печени, помогает очищать кровь от вредных и токсичных веществ, канцерогенов.

"Но у многих людей употребление различных видов капусты вызывает вздутие живота. Совет здесь следующий: употребляйте капусту в очень небольшом количестве, начиная с чайной ложки", — отметила собеседница.

Врач добавила, что капусту лучше есть в измельченном виде, например, натереть ее на мелкой терке, и принять одну чайную ложку как лекарство.

"Этого будет достаточно. Постепенно количество капусты можно увеличивать. Помните правило: главное — это разнообразие, а не количество пищи", — добавила эксперт.

"Второе правило — это украинская пословица: если не съем, то понадкусываю. То есть вам нужно не половину капусты съесть, а лишь надкусить капусту, и это будет гораздо полезнее. Лучше съесть немного капусты, немного моркови, немного свеклы, немножко сельдерея — всего понемножку", — сказала она.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что есть можно любой сыр, но выдержанный (зрелый) считается более полезным.