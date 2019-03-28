Диетолог назвала самые полезные для организма продукты

Оксана Скиталинская напомнила о пользе зеленых продуктов.

Для детоксикации печени, позволяющей очистить организм от токсичных веществ, полезно употреблять зеленые продукты, а также крестоцветные: различные виды капусты, в частности, брокколи, редьку, руколу.

Эти продукты повышают ресурс здоровья, а также позволяют всем другим клеткам работать в спокойном режиме, а не на грани истощения, заявила врач-диетолог Оксана Скиталинская, передает "Главред".

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По ее словам, к таким продуктам также относятся ягоды, содержащие уникальные вещества - полифенолы, которые защищают мозг от старения и от таких неизлечимых заболеваний, как, например, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Эксперт подчеркнула, что также важны орехи, ведь они содержат много ценных жиров, полезных для нашего мозга и сосудов.

"Кроме того, не только продукты, но и режим питания имеет значение для молодого вида в приличном возрасте. Это - двух- или трехразовый режим питания, отсутствие перекусов и отказ от наедания перед сном (по два-три-четыре часа до сна, чтобы сон был крепким, а пища не повреждала наши митохондрии, потому что сейчас существует большое количество митохондриальных заболеваний, обусловленные сбоями в работе митохондрий - мельчайших структур в каждой клетке организма)", - добавила Скиталинская.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека сахар и алкоголь одинаково вредны, эти продукты являются наркотиками, поэтому от них нужно отказаться.