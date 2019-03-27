Врач назвала два наркотика в еде, от которых нужно отказаться

Диетолог рассказала, от чего следует отказаться.

Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что для организма человека сахар и алкоголь одинаково вредны, эти продукты являются наркотиками, поэтому от них нужно отказаться.

Сахар ухудшает работу клеток, разрушает белки и жиры, а алкоголь негативно влияет на работу мозга, рассказала эксперт во время чата на Главреде.

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По словам собеседницы, сахар ведет к гликации белков и жиров (гликацией называют процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками, белки образовывают сшивки и из-за этого теряют функциональность).

"Если учитывать, что белки входят в состав клеток, из них состоят наши гены, ДНК, они входят в состав всех ферментов, гормонов, и, если они повреждены, соответственно, наши ферменты плохо работают", — отметила врач.

Диетолог добавила, что из-за нарушения функциональности белков гены человека "выходят из строя, активируются гены, повязкам связанные с болезнями и старением, подавляется работа генов, связанных с молодым состоянием организма, ухудшается работа хрусталика, состояние кожи и тому подобное". "Поэтому сахар — это вредно", — подчеркнула эксперт.

"Алкоголь ухудшает работу мозга. Он является нейротоксичным. Он является гепатотоксическим, ухудшает работу печени. Поэтому алкоголь однозначно является злом, поэтому от него нужно отказываться, как и от сахара. Это — два наркотика…", — сказала она.