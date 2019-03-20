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В Сумах от кори умерла роженица - роддом закрыли на карантин (видео)

13:30, 20 марта 2019
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Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко.

Корреспондент УНИАН не смог дозвониться за подробностями к Бутенко, поскольку его телефон отключен.

Роженицу с подозрением на корь в областной перинатальный центр 13 марта доставили из Буринской Центральной районной больницы. По словам главного врача ЦРБ, ее привезли санитарным транспортом в сопровождении заведующего акушерско-гинекологического отделения.

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По словам областного инфекциониста Ирины Троцкой, у роженицы был тяжелое течение заболевания, осложненное пневмонией, а корью в ее семье недавно болел брат и двое его детей.

По данным медиков, у ребенка признаков болезни пока не диагностировали, и риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается большим, ведь инкубационный период этой болезни – до трех недель. Новорожденный сейчас находится под присмотром врачей. О причинах смерти женщины станет известно завтра после вскрытия, хотя наличие инфекции кори в нее было подтверждено лабораторно еще при жизни.

Тем временем управление здравоохранения Сумской ОГА приняло решение о том, чтобы областной перинатальный центр временно приостановил госпитализацию и не принимал рожениц и беременных в период с 19 марта до 5 апреля. Женщины будут направляться в стационар Сумского городского родильного дома Пресвятой Девы Марии на улице Троицкой.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 96 случаев заболевания корью. В течение 2018 года их было около 300. Летальных случаев в прошлом году не было.

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Теги: #смерть#Сумы#корь в Украине