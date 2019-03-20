В Сумах от кори умерла роженица - роддом закрыли на карантин (видео)

Из-за инфекционной болезни областной роддом закрыли на карантин до 5 апреля.

В Сумах умерла 24-летняя больная корью роженица ромской национальности, которая 14 марта через кесарево сечение родила мальчика.

Об этом информируют местные СМИ со ссылкой на начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко.

Корреспондент УНИАН не смог дозвониться за подробностями к Бутенко, поскольку его телефон отключен.

Роженицу с подозрением на корь в областной перинатальный центр 13 марта доставили из Буринской Центральной районной больницы. По словам главного врача ЦРБ, ее привезли санитарным транспортом в сопровождении заведующего акушерско-гинекологического отделения.

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По словам областного инфекциониста Ирины Троцкой, у роженицы был тяжелое течение заболевания, осложненное пневмонией, а корью в ее семье недавно болел брат и двое его детей.

По данным медиков, у ребенка признаков болезни пока не диагностировали, и риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается большим, ведь инкубационный период этой болезни – до трех недель. Новорожденный сейчас находится под присмотром врачей. О причинах смерти женщины станет известно завтра после вскрытия, хотя наличие инфекции кори в нее было подтверждено лабораторно еще при жизни.

Тем временем управление здравоохранения Сумской ОГА приняло решение о том, чтобы областной перинатальный центр временно приостановил госпитализацию и не принимал рожениц и беременных в период с 19 марта до 5 апреля. Женщины будут направляться в стационар Сумского городского родильного дома Пресвятой Девы Марии на улице Троицкой.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 96 случаев заболевания корью. В течение 2018 года их было около 300. Летальных случаев в прошлом году не было.