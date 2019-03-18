Смерть 9-летней жительницы Березновского района зафиксирована 15 марта. Девочка, по предварительным данным, не была вакцинирована.

В Ривненской области от кори умер 9-летний ребенок.

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Как сообщил заведующий отделом Государственного учреждения «Ривненский лабораторный центр Минздрава Украины» Виктор Мороз, смерть 9-летней жительницы Березновского района зафиксирована 15 марта.

По предварительным данным, у девочки было установлено заболевание корью, осложненное пневмонией.

Ребенок, по предварительным данным, не был вакцинирован против кори.

Как говорят в Ривненском лабораторном центре Минздрава, в области с начала года это уже третий летальный случай кори.