Как неправильно спать, чтобы гарантированно навредить здоровью: топ самых распространенных ошибок (видео)

Сон - неотъемлемая часть жизни любого человека. Фактически, треть нашей жизни мы спим.

Всем известно, что для полноценного отдыха нужно спать 7-8 часов ежедневно. Но если даже после такого продолжительного сна, вы чувствуете себя уставшими – обратите внимание на мелочи. Иногда неведомые ошибки мешают вам отдохнуть как следует.

Ложиться в разное время

Читайте такжеСон способствует восстановлению ДНК в нейронах

Самая распространенная ошибка среди человечества. Чтобы хорошо выспаться, необходимо настроить внутренние часы на определенное время. Ложиться и просыпаться нужно каждый день в одно и то же время. Так вы будете чувствовать себя бодрыми и полными сил.

Спать со светом

Организму для отдыха нужна полная темнота. Поэтому если вы привыкли спать со светом от экрана ноутбука или без плотных занавесок в комнате, учтите, что уровень вашей энергии не восстанавливается максимально.

Сон с домашними животными

Для организма сон даже с бесшумными и послушными животными – испытания. Ученые выяснили, что те, кто спит вместе с любимцами, отдыхает лишь на 63%.

Синтетические материалы

Такие ткани заставляют организм вырабатывать гораздо больше тепла, чем нужно. Именно через это вы можете не только просыпаться уставшими, но и вообще нормально не спать. Поэтому выбирайте постельное белье и пижаму из натуральных материалов.

Как ранее сообщал УНИАН,долгий сон в выходные не компенсирует недостаток сна в другие дни недели. К такому выводу пришли исследователи из Колорадского университета в Боулдере, передает ВВС.