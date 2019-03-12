В бюро ВОЗ в Украине назвали "более-менее" безопасную дозу алкоголя

Отмечается, что одна стандартная доза перерабатывается или утилизируется организмом полностью в среднем в течение одного часа.

Безопасной дозы алкоголя не существует, сообщила специалист по неинфекционным заболеваниям Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Анастасия Думчева.

В то же время есть «более-менее» безопасная доза. Она объяснила, что в Украине «стандартной дозой» считают 10 граммов чистого спирта, пишет Радио Свобода.

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«В пересчете на алкоголь – это 25 миллилитров водки (40-градусного напитка), или 100 миллилитров вина, или небольшой бокал пива – 330 миллилитров. Есть рекомендация, что женщинам не стоит за один раз потреблять больше, чем две стандартные дозы, а мужчинам не более трех стандартных доз», – сказала Думчева в эфире программы «Свобода в деталях».

По ее словам, одна стандартная доза перерабатывается или утилизируется организмом полностью в среднем в течение одного часа. Это зависит от физиологических особенностей человека.

«Другими словами – не более одного бокала в час, не больше двух бокалов за весь вечер и есть также ограничение по частоте в неделю. Это более-менее безопасное потребление, но полностью безопасное – нулевая доза, не употреблять вообще. Исследований было много, последнее исследование говорит очень четко, и мы сейчас сами подчеркиваем, что безопасной дозы алкоголя нет», – отметила Думчева.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, можно ли согреться алкоголем.