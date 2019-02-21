Парижские губы и бразильские попы: как эстетическая медицина в Украине пошла в массы

Меняют внешность не только украинцы постарше, но и совсем молодые люди.

Парижские губы, азиатские скулы и бразильские попы теперь получают тысячи соотечественниц, готовых на все ради моды и совершенства.

Эстетическая медицина в Украине, перестав быть привилегией звезд и миллионеров, пошла в массы, говорится в материале "Нового времени".

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Рынок подобных услуг эксперты называют растущим: по их оценкам, на серьезную пластическую операцию сегодня решаются не меньше 3 тыс. украинцев в год, а тех, кто прибегает к менее радикальным вмешательствам, — к примеру, надувают губы, по самым скромным подсчетам, десятки тысяч в год.

Косметическая процедура, которую недавно могли себе позволить только жены, подруги и дочери богатых соотечественников, теперь стала фактически народной.

Популярности корректировки внешности способствовало снижение цен на услуги эстетической медицины, признают специалисты. Например, если раньше новая силиконовая грудь обходилась в среднем в $10 тыс., то теперь это удовольствие стоит вдвое меньше. Менее радикальные операции еще дешевле.

Впрочем, меняют внешность не только украинцы постарше, но и совсем молодые люди. У них свои мотивы: юные сограждане, прозванные поколением селфи, как на наркотик, подсели на лайки в соцсетях, а потому стремятся к инстаграмному шаблону — идеальной коже, выделенным скулам-яблочкам и большим чувственным губам. И готовы этого достичь любым путем.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 21 февраля 2019 года