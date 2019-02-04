Журналисты напугали последствиями "грибной терапии" в лечении рака (видео)
21:30, 04 февраля 2019Страна
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В "центре" утверждают, что лечение грибами поможет преодолеть рак.
"Грибы вылечат рак" - такие объявления с номерами телефонов и адресом регулярно появляются на асфальте возле Института рака, а газеты с рекламой грибной терапии - в помещениях корпусов.
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На самом же деле такие препараты не имеют никакой доказательной эффективности, а онкобольным они чреваты потерей драгоценного времени, говорится в сюжете ТСН.
Так называемый центр, где обещают вылечить рак с помощью "грибной терапии", лицензии на такую деятельность не имеет.
Напомним, о намерениях Министерства здравоохранения отозвать все разрешения для практики народной медицины стало известно в январе 2018 года.
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