Журналисты напугали последствиями "грибной терапии" в лечении рака (видео)

В "центре" утверждают, что лечение грибами поможет преодолеть рак.

"Грибы вылечат рак" - такие объявления с номерами телефонов и адресом регулярно появляются на асфальте возле Института рака, а газеты с рекламой грибной терапии - в помещениях корпусов.

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На самом же деле такие препараты не имеют никакой доказательной эффективности, а онкобольным они чреваты потерей драгоценного времени, говорится в сюжете ТСН.

Так называемый центр, где обещают вылечить рак с помощью "грибной терапии", лицензии на такую деятельность не имеет.

Напомним, о намерениях Министерства здравоохранения отозвать все разрешения для практики народной медицины стало известно в январе 2018 года.