цей матеріал доступний українською

В Украине расширят перечень вещей в "пакете малыша"

12:28, 30 января 2019
Страна
436 0
"Пакет малыша" формировался на основе опроса молодых мам / фото pixabay.com

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства.

Читайте такжеУкраинцам с детьми дадут денег на нянь: новые подробности

«Пакет малыша» формировался на основе опроса молодых мам, перечень вещей будет расширен с февраля 2019 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительственная инициатива «Пакет малыша» - это пилотный национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор «Пакет малыша», который выдается роженицам, входят 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, масло, присыпка, распашонки, чепчики, специальный матрас, два вида одеял.

Указанная помощь предоставляется всем семьям, в которых рождаются дети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#Рева#baby-box#пакет малыша