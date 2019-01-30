Названы лучшие пищевые привычки для здоровья

Не забывайте, что алкогольные напитки содержат много калорий и способствуют набору веса.

Чтобы полностью переключиться на здоровое питание, нужно вырабатывать определенные привычки, считает врач-диетолог Наталия Герасимова.

Она рассказала о том, какие пищевые привычки наиболее полезны, передает MedikForum.

Покупать натуральные продукты

Для здоровья полезней всего покупать чистые натуральные продукты, не содержащие синтетических примесей

Но увлекаться такими продуктами – не самая здоровая привычка, так как обычно в них содержатся отнюдь не полезные сахаро- и жирозаменители.

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Готовить самостоятельно

По словам диетолога, такая привычка полезна для здоровья тем, что она приучает человека к осознанному потреблению пищи, позволяет употреблять еду, приготовленную из свежих продуктов и с задействованием добросовестной термической обработки.

Питаться разнообразно

Стремиться делать меню более разнообразным – это тоже важная для здоровья пищевая привычка. Она «тренирует» бактерии кишечного тракта, способствует росту полезной микрофлоры.

Полный отказ от алкоголя

По мнению Наталии Герасимовой, алкоголь токсичен в любом количестве, все утверждения о пользе спиртных напитков – это преувеличение. К тому же, алкогольные напитки содержат много калорий и способствуют набору веса.

Ранее британские диетологи British Nutrition Foundation придумали легкий способ, как определить правильный размер порции продукта.