Названы лучшие пищевые привычки для здоровья
Чтобы полностью переключиться на здоровое питание, нужно вырабатывать определенные привычки, считает врач-диетолог Наталия Герасимова.
Она рассказала о том, какие пищевые привычки наиболее полезны, передает MedikForum.
Покупать натуральные продукты
Для здоровья полезней всего покупать чистые натуральные продукты, не содержащие синтетических примесей
Но увлекаться такими продуктами – не самая здоровая привычка, так как обычно в них содержатся отнюдь не полезные сахаро- и жирозаменители.
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Готовить самостоятельно
По словам диетолога, такая привычка полезна для здоровья тем, что она приучает человека к осознанному потреблению пищи, позволяет употреблять еду, приготовленную из свежих продуктов и с задействованием добросовестной термической обработки.
Питаться разнообразно
Стремиться делать меню более разнообразным – это тоже важная для здоровья пищевая привычка. Она «тренирует» бактерии кишечного тракта, способствует росту полезной микрофлоры.
Полный отказ от алкоголя
По мнению Наталии Герасимовой, алкоголь токсичен в любом количестве, все утверждения о пользе спиртных напитков – это преувеличение. К тому же, алкогольные напитки содержат много калорий и способствуют набору веса.
Ранее британские диетологи British Nutrition Foundation придумали легкий способ, как определить правильный размер порции продукта.