В Ривне невакцинированным против кори детям могут запретить ходить в школу

Детей могут перевести на индивидуальную форму обучения.

В Ривне со следующей недели не вакцинированным против кори детям могут запретить посещать школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции, в которой приняли участие представители управлений образования и здравоохранения Ривненского горисполкома, ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и главный педиатр г. Ривне.

Как отмечалось на пресс-конференции, с начала января 2019 года корью в Ривненской области заболели 1112 человек, 746 из них - дети, тогда как за весь прошлый год было зафиксировано 3002 больных корью. Причина роста заболеваемости, по мнению участников встречи, - отказ родителей от проведения вакцинации.

Читайте такжеКорь в Украине: симптомы опасной болезни, как передается и профилактика (фото)

В этой ситуации, как утверждают в управлении образования Ривненского горисполкома, единственным выходом является перевод не вакцинированных против кори детей со следующей недели на индивидуальную форму обучения без посещения школьных помещений.

Также отмечалось, что проконтролировать достоверность предоставленных родителями справок о прохождении прививки практически невозможно.

По данным руководства управления здравоохранения Ривненского горисполкома, в городе есть достаточное количество вакцин, чтобы сделать прививки против кори детям и взрослым.

Как сообщал УНИАН, на Ровенщине медики обнаружили многочисленные фальсификации при проведении вакцинации детей против кори. В частности, во время проверки оказалось, что большая часть справок о прививках являются сфальсифицированными.