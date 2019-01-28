Супрун объяснила, чем не следует запивать лекарства
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем запивать лекарства, когда принимать и что есть после этого.
Несоблюдение инструкции применения приведет к тому, что лекарства будут недейственными или же нанесут вред, пишет она на своей странице в Facebook.
Поэтому как принимать лекарство:
💊 Вода — беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств.
💊 Если на лекарстве написано "принимать во время приема пищи", это означает, что вместе с пищей или в течение 30 минут после.
💊 Если сказано "натощак", значит, нельзя есть по крайней мере два часа до приема лекарства и полчаса после. Кислотность желудка, наличие желчи, пищевых волокон или ионов металлов влияет на биодоступность лекарств. То есть усвоится ли именно то количество действующего вещества препарата, которое вам необходимо.
💊 Если нет воды, запивайте чуть теплым чаем. Для большинства лекарств не имеет значения, но лучше всего - это вода.
💊 Не запивайте лекарства газированными напитками, особенно если препарат следует пить натощак – такие лекарства должны как можно меньше быть в кислой среде, а сладкие газированные напитки кислые.
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💊 Кофе лучше не запивать, хотя строгого универсального запрета нет. Кофеин может взаимодействовать с рядом препаратов, разрушающихся той же системой обезвреживания, что и кофе. Поэтому их одновременное потребление приведет к тому, что в крови будет много и кофеина, и лекарств. Внимательно читайте инструкцию и не пейте лекарства вместе с кофе, если это запрещено.
💊 Кофе запрещено употреблять одновременно с эфедрином, так как это может слишком сильно стимулировать сердце.
💊 Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксина или норфлаксина. Поэтому если принимаете антибиотики, употребляйте молочные продукты меньшей мере после двух часов, как выпили лекарство.
💊 Некоторые препараты, как ризедронат (для лечения остеопороза), взаимодействуют с ионами кальция и железа. Поэтому их можно запивать только водой и принимать натощак.
💊 Не увеличивайте дозу. Больше не значит лучше.
💊 Если вы любите грейпфруты и принимаете лекарства, проверьте их совместимость. Грейпфруты и еще ряд фруктов влияют на биодоступность некоторых лекарств, что вызывает побочные эффекты.
💊 Относительно лекарств и алкоголя есть много нюансов. Запомните, что безопасной дозы алкоголя не существует, запивать лекарства алкоголем не следует.
💊 Иногда таблетки трудно глотать. Причина - так называемая дисфагия.
"В любом случае внимательно читайте инструкцию к лекарствам и четко ее придерживайтесь", - подчеркнула Супрун.
Ранее и.о. главы Минздрава рассказала, что некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность. Прежде всего речь идет о грейпфрутах и его родственниках.