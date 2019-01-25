На Буковине родители подделывают справки о наличии у их детей прививок от кори - СМИ (видео)
20:29, 25 января 2019Страна
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Местная власть приняла решение о недопуске непривитых детей в учебные заведения.
На Буковине родители подделывают справки о наличии прививок от кори у своих детей
На Буковине в ответ на решение местных властей о недопуске непривитых от кори детей в учебные заведения родители начали подделывать справки о наличии у детей прививок.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Запрет вступает в действие со следующей недели.
По данным медиков, за последнюю неделю в регионе заболело полторы сотни детей, что на 30% превышает показатели прошлого года.
Не все школы придерживаются постановления о недопуске непривитых детей к обучению, а некоторые родители справки подделывают, говорится в сюжете.
Как сообщал УНИАН, Минздрав хочет рассмотреть вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.
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