На Буковине родители подделывают справки о наличии у их детей прививок от кори - СМИ (видео)

Местная власть приняла решение о недопуске непривитых детей в учебные заведения.

На Буковине в ответ на решение местных властей о недопуске непривитых от кори детей в учебные заведения родители начали подделывать справки о наличии у детей прививок.

Читайте такжеВрач назвал ключевую причину вспышки кори в Украине

Об этом говорится в сюжете ТСН. Запрет вступает в действие со следующей недели.

По данным медиков, за последнюю неделю в регионе заболело полторы сотни детей, что на 30% превышает показатели прошлого года.

Не все школы придерживаются постановления о недопуске непривитых детей к обучению, а некоторые родители справки подделывают, говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, Минздрав хочет рассмотреть вопрос об объявлении эпидемии кори в Украине.