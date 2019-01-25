Во Львове девушка впала в кому из-за опасной инфекции

Во Львовской областной инфекционной больнице на стационарном лечении находится около 150 пациентов с корью. Из них почти половина дети, десять ‒ в возрасте до года, которые еще не успели получить прививку. Также в реанимации лежит 16-летняя девушка с Дрогобыччины. У непривитой пациентки ‒ инфекционное воспаление мозга.

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"У нее развилось такое страшное осложнение как коревой энцефалит, который проходит очень тяжело. Она сейчас в церебральной коме. И состояние ее тяжелое", ‒ рассказала ZAXID.NET областная детская инфекционистка Вера Гнатюк.

Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.