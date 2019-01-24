Названы фрукты, опасные в сочетании с лекарствами

Сейчас известно о 85 препаратах, на чью фармакокинетику влияют грейпфруты и их родственники.

Когда принимаете лекарства, важно следить за рационом. Так, некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность. Прежде всего речь идет о грейпфруте и его родственниках.

Вещества, содержащиеся в грейпфрутах и им подобных, останавливают на пару дней работу одного из звеньев системы обезвреживания, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Поэтому лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, и их концентрация становится слишком большим – словно приняли не одну пилюлю, а три или даже семь. Поэтому некоторые лекарства в сочетании с грейпфрутовым соком или даже грейпфрутом, который вы съедите потом, дают побочные эффекты.

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"Грейпфруты, помело, лаймы и горькие апельсины содержат фуранокумарины. Эти соединения действуют на одно из звеньев обезвреживания некоторых лекарств – на цитохромы Р450 3А4, или же CYP3A4. Цитохромы пытаются обезвредить фуранокумарины – такая в этих ферментов работа. Но это взаимодействие обезвреживает их самих – они становятся неактивными. Новые активные цитохромы появятся в кишечнике только через 1-3 суток. Достаточно 200 мл грейпфрутового сока, чтобы на несколько дней подавить цитохромы", - пояснила Супрун.

"Тем временем, выбитые из игры ферменты не могут обезвреживать лекарства, поэтому их биодоступность возрастает с 10% до 30%-70%. Это и вызывает побочные эффекты", - добавила исполняющая обязанности главы Минздрава.

Сейчас известно о 85 препаратах, на чью фармакокинетику влияют грейпфруты и их родственники.

В частности, побочные эффекты могут возникнуть во время приема таких групп лекарств: препараты для снижения холестерина (статины), для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин, большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянты, обезболивающие и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.