Супрун объяснила украинцам, чем можно заменить черную икру (видео)

Необязательно употреблять именно черную икру осетровых. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах.

В Украине и мире распространено мнение об исключительной пользе черной икры для здоровья. В то же время некоторые врачи советуют употреблять именно этот продукт для лечения и профилактики многих болезней.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Однако о черной икре стоит помнить важную вещь — это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани вымирания", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она отметила, что вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых — стерлядь, белуга, русский осетр и другие — занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом ради их икры.

"Большинство полезных свойств черной икры обусловлены содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, незаменимых аминокислот и ненасыщенных жирных кислот. Но существуют продукты, которые не уступают своими полезными свойствами черной икре, впрочем, не ставят под угрозу исчезновения целого вида рыб", - рассказала Супрун.

Читайте такжеЯйца, которые заслуживают большего внимания: Супрун рассказала об опасной мужской болезни

Например, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра лобана и минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже преобладает.

Также красная икра ничем не уступает черной и по содержанию витаминов. Мясо некоторых рыб (например, тунца), а также печень животного происхождения содержит намного больше витамина А. Относительно витамина Е, то его можно найти в достаточном количестве в подсолнечном масле.

Содержание белков является значительным и в других рыбных продуктах — мясе и печени, даже в консервированном виде.

"Поэтому необязательно употреблять именно черную икру осетровых. Питательные витамины, микроэлементы и жиры, которые она содержит, можно найти и в других продуктах", - пояснили в Минздраве.

"Помните, что покупая непроверенную икру или мясо осетровых, вы делаете свой вклад в их уничтожение. Если же любите рыбачить и случайно поймали осетровую рыбу — обязательно отпускайте обратно в воду", - добавила Супрун.

Ранее сообщалось, что среди 100 тысяч смертей в Украине 349 человек умирают из-за неправильного питания.