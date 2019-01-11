Украинцы могут возвращать некачественные лекарства в аптеки: как это работает (видео)

Украинцам предоставили возможность получить возмещение или заменять плохие медпрепараты.

С этого года в аптеки можно возвращать некачественные лекарства и получить обратно потраченные на них деньги, однако несоответствие лекарств придется подтвердить лабораторно.

Такой анализ будут бесплатно делать специалисты Гослекслужбы, говорится в сюжете ТСН.

Первое правило покупателя – сохранять чек, без которого возврат денег будет невозможным. Основанием для проверки лекарств может стать несовпадение номеров сертификатов на упаковке и самих препаратах, признаки фальсификации лекарств или же побочные действия при приеме препарата. Если покупатель имеет обоснованные сомнения, он может обратиться в территориальное отделение Гослекслужбы, написать заявление и отдать остатки препарата на анализ. При этом необходимо предоставить хотя бы один блистер для таблеток или минимум пять ампул для инъекций. Выводы экспертов будут бесплатными, а экспертизы должны длиться не дольше недели.

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Производители сейчас пытаются защититься от фальсификата – наносят элементы, которые видны в ультрафиолете. Поэтому проверка подлинности начнется именно с упаковки. Дальше специалисты сделают лабораторные исследования медикамента – смоделируют его реакции при попадании в организм человека. Во время исследования будет понятно, не было ли влияния покупателя на препарат – например, если он хранился ненадлежащим образом, это станет понятно и о возмещении речи не идет. Однако если во время первичного контроля выяснят, что лекарства не соответствуют требованиям, служба будет требовать у поставщика лекарственное средство из архива той самой серии, а следующий анализ будет проводить арбитражная лаборатория. Если отклонения найдут и в архивном образце, такая серия будет подлежать запрету для продажи. "Для производителя это финансовая потеря", - пояснили эксперты.

Выводы лабораторий станут основанием для покупателя обратиться с ними и чеком в аптеку и требовать компенсации потраченных средств или замены препарата на другой. Если образец, который предоставил поставщик, окажется качественным, а таблетки, на которые жаловался покупатель, показывают отклонения, правоохранители будут выяснять, каким образом некачественный препарат попал в аптеку. Тогда в итоге убытки несет аптека.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах процент фальсификата на рынке лекарств составляет 10%. Каков этот показатель в Украине – не знает никто, однако возможность отдать подозрительные медикаменты, приобретенные в аптеке, на бесплатный анализ – это способ выяснить реальный процент некачественных препаратов на рынке.