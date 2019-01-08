Журналисты просят помочь 4-летней дочери военного врача, которой поставили страшный диагноз

Девочка сейчас находится в онкологическом отделении Охматдета.

В сети просят помочь Еве Кузнецовой - четырехлетней дочери военного врача, которой поставили страшный диагноз. Ребенок болеет раком крови – острым лимфобластным лейкозом.

Просьбу о помощи на своей странице в Facebook опубликовала журналистка, волонтер фонда "Вернись живым" Ольга Омелянчук.

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Она рассказала, что папа Евы – военный врач, анестезиолог. Он спасает жизни в Центральном военном госпитале, а сейчас находится в зоне ООС.

"Молодая семья делает все возможное, чтобы спасти Еву. Но заработка военного врача недостаточно для дорого лечения", - пишет журналистка.

Также девочке постоянно нужны доноры крови:

- мужчины на тромбоконцентрат О(І) +/-;

- мужчины, женщины О(I) + на эрмассу.

Вы можете помочь семье Евы Кузнецовой по указанным реквизитам (ПриватБанк):

5355 0740 1738 3964 - Кузнецов Андрей (папа);

5168 7551 0293 6354 - Кузнецова Ирина (мама).